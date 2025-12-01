Ostoja Mijailović: Nikada nisam govorio o politici Partizana sa Vučićem jer je on deklasirani zvezdaš

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Ostoja Mijailović: Nikada nisam govorio o politici Partizana sa Vučićem jer je on deklasirani zvezdaš

Ostoja Mijailović, predsednik Partizana, gostovao na televiziji „Euronews“ gde je govorio o aktuelnoj situaciji u klubu, te ostavci trenera Željka Obradovića.

U jednom delu razgovora se dotakao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. – Ja ću da kažem da Željko Obradović kada je dolazio ja sam zvao predsednika Vučića i tražio sastanak kod njega. Otišao sam kod njega i rekao imam šansu da dovedem Željka Obradovića treba mi finansijska podrška za klub da podignemo budžet, ne za Željka samo, nego za ceo klub. On (Vučić) je rekao: ‘Ostoja učini sve da Željko dođe u Partizan. Nisam siguran da to možeš da uradiš, ali to bi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Crno-beli vaterpolisti poručili Mijailoviću: "Ovakav način ponašanja nije dostojan Partizana"

Crno-beli vaterpolisti poručili Mijailoviću: "Ovakav način ponašanja nije dostojan Partizana"

Dnevnik pre 53 minuta
VK Partizan se hitno oglasio zbog Ostoje Mijailovića: "Sebe ste stavili iznad imena mnogo većeg od svih nas"

VK Partizan se hitno oglasio zbog Ostoje Mijailovića: "Sebe ste stavili iznad imena mnogo većeg od svih nas"

Mondo pre 48 minuta
Vaterpolisti poslali poruku Mijailoviću: "Ovakav način ponašanja nije dostojan Partizana"

Vaterpolisti poslali poruku Mijailoviću: "Ovakav način ponašanja nije dostojan Partizana"

B92 pre 1 sat
Nova saga u Partizanu posle odlaska Željka Obradovića

Nova saga u Partizanu posle odlaska Željka Obradovića

B92 pre 1 sat
Najveći ugovor u istoriji - to nije za Partizan! Ostoja Mijailović otkrio detalje o jednom košarkašu crno-belih: Nisam pitao…

Najveći ugovor u istoriji - to nije za Partizan! Ostoja Mijailović otkrio detalje o jednom košarkašu crno-belih: Nisam pitao za cenu, nenormalno je velika

Kurir pre 2 sata
VK Partizan: Ostoja, nemate elementarno znanje, ne gurajte ruke..

VK Partizan: Ostoja, nemate elementarno znanje, ne gurajte ruke..

Sport klub pre 3 sata
Ko vodi Partizan protiv Bajerna? Trenutno, postoji jedno rešenje

Ko vodi Partizan protiv Bajerna? Trenutno, postoji jedno rešenje

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPartizanŽeljko ObradovićBudžet

Sport, najnovije vesti »

CIES: Prvotimac Crvene zvezde najbolji mladi vezni fudbaler sveta

CIES: Prvotimac Crvene zvezde najbolji mladi vezni fudbaler sveta

Danas pre 13 minuta
Jovana Jovović: Moramo da se podignemo i budemo pravi tim, imamo velike šanse protiv Španije

Jovana Jovović: Moramo da se podignemo i budemo pravi tim, imamo velike šanse protiv Španije

RTV pre 13 minuta
Srbija posle 11 godina ponovo domaćin na stadionu Partizana

Srbija posle 11 godina ponovo domaćin na stadionu Partizana

Vesti online pre 18 minuta
Divne vesti za navijače Partizana: Reprezentacija se vraća u Humsku!

Divne vesti za navijače Partizana: Reprezentacija se vraća u Humsku!

Hot sport pre 3 minuta
Petković: Moramo da zaboravimo Nemačku, ne gubimo lako lopte i igramo našu igru protiv Španije

Petković: Moramo da zaboravimo Nemačku, ne gubimo lako lopte i igramo našu igru protiv Španije

RTS pre 23 minuta