Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Tim Formule 1 Red Bul saopštio je da „iskreno žali“ zbog komentara izrečenih tokom i nakon trke za Veliku nagradu Katara, a koji su, prema navodima Mercedesa, doveli do toga da vozač Kimi Antoneli na društvenim mrežama dobije uvredljive poruke i pretnje.

Antoneli je u ponedeljak promenio profilnu fotografiju na Instagramu u crnu nakon što je primio veliki broj neprijatnih poruka, uključujući i ozbiljne pretnje, potvrdio je Mercedes, a preneo Bi Bi Si. Polemika je izbila nakon što je inženjer Maksa Verstapena, Đanpjero Lambijaze, preko radio-veze sugerisao da je Antoneli namerno „sklonio bolid“ i omogućio Landu Norisu da ga obiđe u pretposlednjem krugu, nakon što je Italijan proklizao u krivini 10 i izgubio četvrtu