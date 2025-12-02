Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Tim Formule 1 Red Bul saopštio je da „iskreno žali“ zbog komentara izrečenih tokom i nakon trke za Veliku nagradu Katara, a koji su, prema navodima Mercedesa, doveli do toga da vozač Kimi Antoneli na društvenim mrežama dobije uvredljive poruke i pretnje.

Antoneli je u ponedeljak promenio profilnu fotografiju na Instagramu u crnu nakon što je primio veliki broj neprijatnih poruka, uključujući i ozbiljne pretnje, potvrdio je Mercedes, a preneo Bi Bi Si. Polemika je izbila nakon što je inženjer Maksa Verstapena, Đanpjero Lambijaze, preko radio-veze sugerisao da je Antoneli namerno „sklonio bolid“ i omogućio Landu Norisu da ga obiđe u pretposlednjem krugu, nakon što je Italijan proklizao u krivini 10 i izgubio četvrtu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Red bul žali zbog napada na Antonelija

Red bul žali zbog napada na Antonelija

Sportske.net pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesFormula 1Katar

Sport, najnovije vesti »

Red bul žali zbog napada na Antonelija

Red bul žali zbog napada na Antonelija

Sportske.net pre 30 minuta
Miroslav Berić: Da li je Ostoja Mijailović ikada zaštitio Željka Obradovića?

Miroslav Berić: Da li je Ostoja Mijailović ikada zaštitio Željka Obradovića?

Danas pre 1 sat
Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Danas pre 2 sata
Loše vesti iz Italije: Vlahovića čeka duža pauza

Loše vesti iz Italije: Vlahovića čeka duža pauza

Danas pre 2 sata
Jovana Jovović pred meč protiv Španije: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i budemo opet pravi tim

Jovana Jovović pred meč protiv Španije: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i budemo opet pravi tim

Danas pre 3 sata