Podvig! Boston Seltiksi imaju novog rekordera!

Boston nije uspeo da pobedi Milvoki na svom terenu, ali će ovaj duel Derik Vajt dugo pamtiti.

Ovaj košarkaš je uspeo da na 58. uzastopnoj utakmici postigne makar jednu trojku i tako obori rekord Ajzee Tomasa. Derik Vajt je utakmicu protiv Minesote okončao sa 16 poena, uz šut za tri poena 2/8, ali sa druge strane dovoljan da bi se došlo do ovog rekorda. Vajt je ove sezona ne 40,4 odsto šuta, gde je jedan od boljih u timu Seltiksa, koji je oslabljen zbog povrede glavne zvezde tima Džejsona Tejtuma.