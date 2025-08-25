Đoković: Još uvek imam želju da se borim, moram biti zahvalan na sjajnoj karijeri

Novak Đoković uspešno je započeo svoje učešće na Ju-Es openu pobedom nad Amerikancem Lernerom Tijenom, a nakon meča zahvalio se publici na “Artur Ešu” i istakao koliko mu znači podrška u borbi sa sve mlađim rivalima.

Savladao je Novak mladog Amerikanca u meču u kojem nije vodio borbu samo sa njim, već i sa žuljevima, ali je na kraju meča istakao da je sve u redu i zahvalio se publici u Njujorku. "Dobro veče svima, hvala što ste došli večeras. Bilo je sjajno osetiti kako je igrati u nedelju uveče po prvi put u karijeri. Nikada ranije nisam počeo turnir u nedelju i sigurno bih voleo da tako bude i ubuduće. Kao i uvek, najbolja noćna sesija na svetu je upravo ovde - na "Artur