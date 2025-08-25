Đoković preko Tijena do drugog kola US opena

Radio 021 pre 6 sati  |  RTS
Đoković preko Tijena do drugog kola US opena

Novak Đoković započeo je svoju 19. epizodu na US openu pobedom nad 19-godišnjim Amerikancem Lernerom Tijenom rezultatom 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (3), 6:2.

Meč na stadionu "Artur Eš" bio je sve samo ne rutinski, a Đoković je, osim sa protivnikom, vodio borbu i sa žuljevima. Đoković je savladao Amerikanca Tijena, trenutno 48. tenisera sveta, koji je najbolji rezultat ove sezone ostvario na prvom grend slemu u Australiji kada je stigao do osmine finala. Sedmi nosilac turnira i četvorostruki šampion u Njujorku tako je upisao 75. uzastopnu pobedu u prvom kolu grend slemova - rekord koji nijedan teniser u Open eri nije
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dok se Novak raspravljao sa sudijom, klinac je pokušao da mu se javi: Ono što je usledilo je oduševilo svet

Dok se Novak raspravljao sa sudijom, klinac je pokušao da mu se javi: Ono što je usledilo je oduševilo svet

Telegraf pre 1 sat
US open: Odličan start Novaka Đokovića u Njujorku i trijumf u tri seta

US open: Odličan start Novaka Đokovića u Njujorku i trijumf u tri seta

Danas pre 4 sati
Novak pobedio sat i kupio sebi još vremena

Novak pobedio sat i kupio sebi još vremena

Sport klub pre 5 sati
Procurila jeziva fotografija Novakovog žulja tokom meča na US Openu: Ovaj prizor je zabrinjavajuć

Procurila jeziva fotografija Novakovog žulja tokom meča na US Openu: Ovaj prizor je zabrinjavajuć

Telegraf pre 5 sati
Đoković savladao Tijena za plasman u drugo kolo Ju-Es opena (VIDEO)

Đoković savladao Tijena za plasman u drugo kolo Ju-Es opena (VIDEO)

RTV pre 6 sati
Đoković: Još uvek imam želju da se borim, moram biti zahvalan na sjajnoj karijeri

Đoković: Još uvek imam želju da se borim, moram biti zahvalan na sjajnoj karijeri

RTS pre 6 sati
Novaka mučili žuljevi, ali upisao je trijumf: Nakon tri sata „slomio“ Amerikanca za drugo kolo US opena

Novaka mučili žuljevi, ali upisao je trijumf: Nakon tri sata „slomio“ Amerikanca za drugo kolo US opena

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenNjujorkAustralija

Sport, najnovije vesti »

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Danas pre 23 minuta
Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Zoom UE pre 37 minuta
Surduličani pali u finišu: Radnik - Železničar (P) 1:2 VIDEO

Surduličani pali u finišu: Radnik - Železničar (P) 1:2 VIDEO

Vranje news pre 3 minuta
Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan…

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje…

Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta