Đoković preko Tijena do drugog kola US opena

Novak Đoković započeo je svoju 19. epizodu na US openu pobedom nad 19-godišnjim Amerikancem Lernerom Tijenom rezultatom 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (3), 6:2.

Meč na stadionu "Artur Eš" bio je sve samo ne rutinski, a Đoković je, osim sa protivnikom, vodio borbu i sa žuljevima. Đoković je savladao Amerikanca Tijena, trenutno 48. tenisera sveta, koji je najbolji rezultat ove sezone ostvario na prvom grend slemu u Australiji kada je stigao do osmine finala. Sedmi nosilac turnira i četvorostruki šampion u Njujorku tako je upisao 75. uzastopnu pobedu u prvom kolu grend slemova - rekord koji nijedan teniser u Open eri nije