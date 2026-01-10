Mirko Ivanić napustio pripreme

Danas pre 8 sati  |  V. R.
Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić prevremeno je završio pripreme u Turskoj zbog povrede leve noge.

Ivanić se povredio tokom treninga i u dogovoru sa stručnim štabom i medicinskim timom je odlučeno da se vrati u Beograd- stoji u saopštenju kluba. Crnogorski fudbaler će odmah krenuti sa terapijom u prestonici Srbije, a cilj je da bude spreman za naredni meč Lige Evrope, kada će Zvezda 22. januara gostovati Malmeu u Švedskoj. Crveno-beli od 15 časova igraju drugi pripremni meč u Turskoj, protiv švajcarskog drugoligaša Araua. Bonus video: Het-trik Ivanića, Crvena
