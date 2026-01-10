Udarac za Crvenu zvezdu: Povredio se Ivanić i vratio se iz Turske u Beograd

Dnevnik pre 2 sata
Udarac za Crvenu zvezdu: Povredio se Ivanić i vratio se iz Turske u Beograd

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Mirko Ivanić napustio je zimske pripreme u Antaliji nakon što je doživeo povredu leve noge na treningu.

Ivanić se povredio tokom jednog od treninga u Turskoj, nakon čega je, u dogovoru sa stručnim štabom i medicinskim timom, odlučeno da se vrati u Beograd. U glavnom gradu Srbije Ivanić će odmah krenuti sa terapijom, a klub će učiniti sve da kapiten našeg tima bude spreman za predstojeći meč u Ligi Evrope protiv Malmea. Ivanić je ove sezone na 30 utakmica u svim takmičenjima zabeležio 16 golova i osam asistencija. Zvezda će prvi zvaničan meč u 2026. godini odigrati
