Onlajn proba male mature, sistem bio preopterećen

BEOGRAD - Danas je prvi dan online probnog završnog iz maternjeg jezika koji je počeo u 8.00 časova i završava se u 20 časova. Razlog zašto je omogućen rad od 12 časova je da se rastereti sistem i omogući neometani rad. Oko 12.30 većina učenika se ulogovala i došlo je do preopterećenja. Kancelarija za IT i Komtrejd rade na proširenju resursa i podizanju kapaciteta. Svako dete koje je pokušalo da radi i ako je tokom realizacije došlo do preopterećenja moglo je da pristupi ponovo i nastavi rad na testu.

Stručnjaci kabineta predsednice Vlade, Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije za IT i eUpravu uspostavili digitalnu platformu Moja učionica (www.mojaucionica.gov.rs) putem koje će osmaci moći da steknu uvid koliko su napredovali u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da po potrebi dodatnu pažnju posvete određenim oblastima ovih predmeta. Za danas je predviđen test iz srpskog (maternjeg) jezika, sutra test iz matematike, 24.