Počinju radovi kod naplatne stanice Novi Sad jug

RTV pre 43 minuta | Tanjug

NOVI SAD - Na auto-putu E-75, kod naplatne stanice "Novi Sad jug", od danas će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na mostu i putnom prelazu.

Radovi će trajati do 5. maja, a do tada će saobraćaj biti preusmeren sa leve na desnu stranu auto-puta iz smera Novi Sad-Beograd, saopštilo je JP "Putevi Srbije". Na auto-putu E-75, petlja Žednik - petlja Bačka Topola, u smeru Subotica - Beograd, do 25. aprila obavljaće se radovi na sanaciji kolovoza, naizmenično u voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci.