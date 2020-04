Stevanović:Terapija obolelih od Covid-a stvar školovanih za to

RTV pre 43 minuta | Tanjug

BEOGRAD - U lečenju kovida19 koristimo isključivo terapiju zasnovanu na naučnim dokazima i raspoloživom znanju, rekao je direktor Infektivne klinike KC Srbije Goran Stevanović.

Na pitanje zašto niko iz kriznog štaba nije osudio nadrilekarstvo koje se promoviše na televiziji Pink, Stevanović je rekao da je pitanje terapije isključivo stvar ljudi koji su za to školovani i nose odgovornost za to, kao i da se koristi terapija zasnovana na medicinskim dokazima. "To znači da bilo kakvo razmatranje terapijskih opcija, uključujući i one koje su u upotrebi u nekim zemljama, po medijima i društvenim mrežama, apsolutno nije nešto na šta treba