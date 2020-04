Dušan Tadić razočaran: Oduzeli su nam nagradu, po pravilima Ajaks je šampion

Mozzart sport pre 1 sat

„Pre prvenstva je dogovoreno da se računa gol-razlika za konačan plasman“, kaže srpski as

Posle više od 70 godina Holandija nema fudbalskog šampiona. Kažu u toj zemlji, to se poslednji put dogodilo u godini kada se završavao Drugi svetski rat. Vest da je Ajaks ostao bez krune, iako se do prekida sezone vodio kao lider prvenstva, razočarala je Dušana Tadića. Srpski as se nije oglašavao prethodnih dana, čekajući konačnu odluku šta će biti sa šampionatom, a odluka koja je stigla danas pokvarila mu je raspoloženje. Kreator igre Kopljanika iz Amsterdama