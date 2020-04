Još pet osoba u Zlatiborskom okrugu inficirano korona virusom

Danas pre 7 sati | Piše: N. K.

Od 45 novotestiranih u Zlatiborskom okrugu, pet osoba – dve u Bajinoj Bašti i po jedna u Užicu, Arilju i Novoj Varoši su inficirane korona virusom.

To je saopštio Zavod za javno zdravlje Užice i podsetio na to da su, od početka epidemije u tom okrugu, testirane 833 osobe i da je virus potvrđen u 92 slučaja. Najviše inficiranih je u Užicu (27), a potom u Bajinoj Bašti (17), Novoj Varoši (10), Prijepolju (9), Arilju (9), Priboju (7), Požegi (6), Sjenici (5) i Čajetini (2), dok u Kosjeriću nema obolelih. Do sada, na području tog okruga, od infekcije se opravilo 19, a preminulo je sedam građana.