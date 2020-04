Vučićeva poruka Rusima: Beskrajno hvala, sada smo još sigurniji da ćemo iz krize izaći kao pobednici!

Kurir pre 4 sata

Predsednik Srbije AleksandAr Vučić izrazio je posebnu zahvalnost ruskom ekspertski timu, ljudima koji su, kako je napisao na Instagram profilu buducnostsrbijeav, sa nama u najtežžim trenucima, i koji su bili 16 dana i u Republici Srpskoj.

Posle sastanka sa članovima ruskog tima angažovanim na pružanju pomoći u sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Covid-19, predsednik je istakao da su oni obišli 230 lokacija, 115 objekata i stotine hiljada kvadratnih metara dezinfikovali. Vučić je podsetio da su Rusi sa nama već tri nedelje, i to u najtežim trenucima, kada se i njihova zemlja suočava sa teškom borbom sa koronom. View this post on Instagram "Želeo sam na poseban način da izrazim zahvalnost