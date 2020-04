Novi haos u tenisu zbog pandemije korona virusa: Datum nastavka sezone se pomera još jednom?!

Blic sport pre 2 sata | D. N.

Pandemija korona virusa napravila je ozbiljan haos u mnogim sportovima, a u tenisu izgleda da sledi - novo odlaganje.

Profesionalni teniski turniri neće moći da se igraju ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji do 13. jula, saznaje španska „Marka“. Ipak, ukoliko ni do tog datuma ne bude sve bezbedno i ne stiša se pandemija, taj termin bi mogao da bude ponovo pomeren i to na 3. avgust. "Poslednji datum do kog bi teniska sezona mogla da se nastavi je početkom avgusta", prenosi pisanje ovog lista "". U tom slučaju ne bi bili odigrani turniri u Hamburgu, Njuportu, Bostadu, Los Kabosu,