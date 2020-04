Epidemiolozi pozvali građane da poštuju mere predostrožnosti

Danas pre 1 sat | Piše: N. Kovačević

Raste broj inficiranih i umrlih od korona virusa u Zlatiborskom okrugu U Zlatiborskom okrugu, koje je važilo za područje „umerenog epidemiloškog satusa“, raste broj inficiranih i umrlih od korona virusa.

Epidemilozi upozoravaju na to da situacija može dodatno da se pogorša, ukoliko se ne budu poštovale propisane mere, posebno one o ograničavanju socijalnih kontakata. Užički Zavod za javno zdravlje je saopštio da je, od 49 novotestiranih u tom okrugu, devet osoba inficirano i to po tri u Požegi i Bajinoj Bašti, dve u Priboju i jedna u Arilju. Za poslednja 24 sata, preminule su dve osobe – muškarci iz Užica i Nove Varoši, starosti 65 i 87 godina. Od početka