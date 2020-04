Mocart iz karantina: Nemanja Radulović ulepšao policijski čas

Nova pre 1 sat | Autor:Miljana Vojvodić

Poznati violinista Nemanja Radulović okupio je u svom domu ceo gudački kvartet i svirao Mocarta za svoju dušu.

One of my biggest love is #Mozart! I do listen a lot of Mozart during this #confinement because it brings so much #joy & #life! I didn’t play #cello since long time, but it is so good to have time to practice again this wonderful instrument. Wish you all beautiful Sunday! pic.twitter.com/pW68yxDuCn — Nemanja Radulović (@NemanjaRadulOFF) April 26, 2020 “Jedna od mojih najvećih ljubavi je Mocart. Slušam ga dosta u karantinu zato što mi donosi mnogo radosti i živosti.