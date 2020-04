Izmena režima saobraćaja zbog radova na deonici Sremska Mitrovica - Kuzmin

Blic pre 12 sati

Na državnom putu broj 3 na deonici petlja Sremska Mitrovica - petlja Kuzmin od 28. do 30. aprila zbog radova u preticajnoj traci saobraćaj će se odvijati samo voznom trakom.

Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na kolovozu obavljaće se od 7.00 do 17 časova i biće obeleženi adekvatnom signalizacijom i opremom. Od 30. do 31. aprila takođe od 7.00 do 17 časova, odvijaće se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na kolovozu i na deonici petlja Kuzmin - petlja Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom, a radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci i biće