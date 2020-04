Ne nadajte se kupovini: Bez obzira kakav će biti ishod odluke o policijskom času, u petak ne radi ništa, evo i zašto

Kurir pre 1 sat

Bez obzira da li će u petak 1. maja na snazi biti policijski čas ili ne, skoro svi supermarketi, banke, pošte, pijace... biće zatvorene.

Privredna komora Srbije izdala je instrukcije za ograničavanje radnog vremena u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja. Prema njima, radno vreme objekata do srede 29. aprila je od 07.00 do 17.00 časova, u četvrtak, 30. aprila, za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova. Petak 1. maj, subota 2. i nedelja 3. maj, biće neradni. Neradni dani zbog državnog praznika su 1. i 2. maj, a pijace u Beogradu