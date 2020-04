Svi koji su uplatili aranžmane do 15. Marta moći će da zamene putovanja: Potpisivaće se novi ugovori sa agencijama

Kurir pre 3 sata

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je jutros da će uredbom Vlade svi putnici koji su uplatili aranžmane do 15. marta ove godine, imati pravo na zamensko putovanje koje mogu iskoristiti do kraja 2021. godine. "Ugovori će biti pokriveni garancijama putovanja, odnosno garancijama osiguravajućih kuća - polisama osiguranja", kazao je Ljajić. On je dodao da država na svaki način želi da zaštiti oko 500 hiljada ljudi koji su do naznačenog