Uživo korona: 222 novih, još 6 umrlih, GSP radi od 8, a vrtići od 11. maja parkovi i šetališta otvoreni od danas

Kurir pre 15 minuta

* Dr Darija: Struka je jednoglasna i rigidna - da se strpimo još malo za sledeći, prvomajski vikend, ma kako to bilo nepopularno * Dr Tiodorović potvrdio saznanja Kurira o datumima otvaranja vrtića i pokretanju saobraćaja u Srbiji taksativno nabrojivši mere i dinamiku njihovog ukidanja * Ovo su gradovi koji beleže najveći broj zaraženih koronom - Beograd, Niš, Ćuprija, Leskovac, Kruševac, Valjevo, Paraćin... *Lončar: Nismo ni blizu kraja, poštujte mere

SRBIJA - U Republici Srbiji je do 15 časova, 28. aprila 2020. godine, registrovano je ukupno 8.497 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 5.446 osobe, od kojih je 222 pozitivno. U poslednja 24 časa preminulo je 6 osoba - tri muškarca i tri žene što znači da je ukupan broj žrtava u našoj zemlji 168. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 73.363 osobe koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.