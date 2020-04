Vanzemaljci, leteći tanjiri i svemir: Pentagon objavio video snimke NLO

BBC News pre 15 minuta

US Department of Defense Jedan od objekata prikazan na slici iz objavljenih snimaka

Američko ministarstvo odbrane je objavilo tri deklasifikovana video snimka „neobjašnjivog vazdušnog fenomena".

Iz Pentagona je saopšteno da su želeli da „raščiste sve zablude javnosti o tome da li su snimci koji kruže stvarni ili ne".

Snimci su već „procureli" 2007. i 2017. godine.

Dva je objavio Njujork Tajms, dok je treći objavila organizacija čiji je suosnivač bivši pevač benda Blink-182, Tom Delong.

Nakon što su prvi put objavljeni, neki ljudi su tvrdili da snimci prikazuju neidentifikovane leteće objekte (NLO).

Šta je na snimcima?

Prema izveštaju Njujork Tajmsa, snimak iz 2004. godine su snimila dva mornarička borbena pilota i prikazuju okrugli objekat kako lebdi iznad vode, oko 160 kilometara dalje od obale Pacifika.

Druga dva klipa snimljena su 2015. i prikazuju objekte koji se kreću kroz vazduh, od kojih se jedan okreće. Na jednom snimku, čuje se kako pilot kaže: „Pogledaj ovo, čoveče! Vrti se!"

„Nakon detaljnog razmatranja, ministarstvo je utvrdilo da je autorizovano objavljivanje ovih nepoverljivih video snimaka ne otkriva nikakve osetljive sposobnosti niti sisteme, i ne ometa naknadne istrage upada neidentifikovanih vazdušnih pojava u vojni vazdušni prostor", navodi se u saopštenju Pentagona.

„Ministarstvo odbrane objavljuje ove video snimke kako bi razjasnilo zablude javnosti o tome da li su snimci koji kruže stvarni ili ne, ili da li postoji nešto više od ovih snimaka. Vazdušni fenomen koji se na snimcima vidi ostaje zaveden kao 'neidentifikovan'."

U tvitu koji je napisao povodom objavljivanja snimaka, Delong se zahvalio akcionarima njegove organizacije, To the Stars Academy of Arts and Sciences, i rekao da se nada da će finansirati dalje istraživanje ovih objekata.

„Nakon današnjih događaja i članaka o mojim i nastojanjima @TTSAcademy da nateramo američku vladu da pokrene veliku raspravu, želim da zahvalim svakom akcionaru kompanije To The Starsšto su verovali u nas", rekao je.

„Dalje, planiramo da pratimo tehnologiju, nalazimo nove odgovore i pričamo priče".

Muzičar je osnovao ovu organizaciju 2017. sa ciljem proučavanja NLO i drugih paranormalnih pojava.

(BBC News, 04.29.2020)