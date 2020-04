Kako ćemo sedeti u restoranima, a kako u baštama kafićima: Struka ima preporuku, a ugostitelji još traže rešenje

Blic pre 11 sati | S. M. L.

"Jedino što me brine kada je u pitanju organizovanje rada restorana jeste raspored stolova u tim objektima.

SZO je krajem marta dala smernice da na 10 kvadrata četiri gosta mogu da sede, uz to da razmak između stolica bude metar, što je oko 14 kvadrata ukupno prostora za četiri osobe. To ne bi bio problem kada se ljudi ne poznaju, ali ako dođu zajedno, malo je nezgodno da sede tako udaljeni. Zato bi trebalo razmotriti na koji način to organizovati", rekao je Georgi Genov iz Udruženja hotelijera i restoratera Srbije HORES. Prema njegovim rečima, rad u restoranima uz