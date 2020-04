Vučić: Prvi kvartal Srbija završila rastom, bićemo među prve tri zemlje u Evropi

Blic pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srbija prvi kvartal završila sa rastom BDP-a od pet odsto i da će biti u prve tri zemlje po stopi rasta u Evropi.

On je istakao da je u to ušlo i 18 dana marta, "bez ikakvog rada". Vučić je, gostujući na RTS-u, rekao da je to eksluzivana vest i da bi Srbija imala rast BDP 6,2 odsto u prvom kvartalu da nije bilo epidemije. - Imali smo u prvom kvartalu plus pet odsto rast BDP, a ne minus pet odsto, što je verovatno najveći rast u Evropi ili među prva dva u Evropi. Dizali smo se kao raketa i onda je došla korona i u toj koroni sve što smo radili ranije kao ozbiljni ljudi - naše