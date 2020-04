Vučić predlaže: Zabrana kretanja od 30. aprila u 18h do 2. maja u 5 sati

Danas pre 4 sata | Piše: B. C.

Predsednik Srbije najavio tokom vikenda policijski čas od 18 do 5 sati umesto karantina, a za sledeću nedelju ukidanje vanrednog stanja Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra, zajedno sa premijerkom Anom Brnabić, izaći pred krizni štab sa predlogom da u četvrtak 30. aprila počne zabrana kretanja u 18 časova i da traje do subote 2. maja u 5 sati ujutru, a da se tokom vikenda očekuje policijski čas kao radnim danima od 18 do 5 sati. Predsednik Srbije Aleksandra Vučić rekao je večeras da će

Podsetimo, Vlada Srbije je prethodno usvojila u nedelju odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedeljka 4. maja u 5 časova ujutru. Prema Vučićevim rečima, u petak 1. maja penzioneri će imati priliku dva puta dnevno da izađu na ulicu da prošetaju, a od vikenda ponovo posle 18 sati tokom policijskog časa. On je gostujući na RTS naglasio i da će uskoro morati da se otvore granice, ali da se „toga plašimo“ i