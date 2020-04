Kreće gradski prevoz u novom sadu: Autobusi od ponedeljka u određenim terminima

Kurir pre 3 sata

Prevoz JGSP "Novi Sad" će počev od 4. maja, uspostaviti redovni linijski prevoz na celokupnoj mreži linija u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu.

Režim odvijanja prevoza putnika će biti realizovan po važećem redu vožnje za subotu u sledećim periodima: od 5.00 do 8.59 časova, od 13.00 do 16.59 časova i od 21.00 do 22.59 časova. U periodima od 9.00 do 12.59, 17.00 do 20.59 i 23.00 do 5.00 prevoz se neće obavljati. Prevoz će biti organizovan u skladu sa “Instrukcijama za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti