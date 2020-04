(Uživo) pandemija korona virusa u svetu: Raste broj obolelih u Nemačkoj, evropske metropole redukuju javni prevoz

Kurir pre 29 minuta

* Koronavirusom je zaraženo ukupno 3.220.902 ljudi, a preminulo je 228.251; * Od koronavirusa se oporavilo 1.001.072 ljudi; * U SAD je obolelo 1.064.572 ljudi, a preminulo je 61.669; * U Španiji je inficirano 236.899 ljudi, a preminulo je 24.275; * U Italiji je zaraženo 203.591 osoba, a preminulo je 27.682; * U Francuskoj je obolelo 166.420 ljudi, a preminulo je 24.087; * U Velikoj Britaniji je inficirano 165.221 osoba, a preminulo je 26.097; * U Nemačkoj je inficirano 161.539 ljudi, a preminulo je 6.467;

MAĐARSKA: DO KRAJA MAJA ZATVORENE ŠKOLE Škole u mađarskoj ostaće zatvorene do kraja maja, a više od 500 dešavanja biće otkazano do 15. avgusta, izjavio je danas generalni sekretar mađarske vlade Gergelj Guljaš. Za sada će na snazi ostati restrikcije uvedene u Budimpešti, gde je zabeležen i najveći broj obolelih od novog korona virusa, prenosi Rojters. Madarski premijer Viktor Organ objavio je u sredu da će naredne nedelje pojedine restrikcije biti ublažene, sem u