Tom Kruz se ženi: Mlada je glumica i pristupiće Sajentolozima

Nova pre 29 minuta | Autor:Miljana Vojvodić

Magazin NW piše da glumica Rene Zelveger planira da se priključi Sajentološkoj crkvi, te da za to ima dobar razlog, jer planira da se venča sa Tomom Kruzom.

I love this movie!!! Jerry Maguire (1996) ————————————————————————— #jerrymaguire #movies #90s #tomcruise #reneezellweger #stuartlittle #film #scene #moviescene #aesthetic #jonathanlipnicki A post shared by ✨ (@00sbluejeanbaby) on Mar 25, 2020 at 8:27am PDT Par se upoznao na snimanju filma “Džeri Megvajer” još 1996. godine, međutim Tom je tada bio u braku sa Nikol Kidman. U prilog priči o njihovoj ljubavi ide i izjava koju je Rene nedavno dala za “Vanity Fair” da