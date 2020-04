Korona virus u Rusiji: Moskva prijavila više od 100.000 zaraženih, broj žrtava premašio 1.000

Blic pre 23 minuta

Rusija je prijavila više od 100.000 zaraženih i 1.000 preminulih, saopštio je krizni štab za borbu protiv korona virusa.

Rusiji je u poslednja 24 sata registrovano 7.099 novih slučajeva inficiranih korona virusom, što je naveći broj obolelih u jednom danu do sada. Ukupno je zaraženo 106.498 ljudi. Rast broja zaraženih danas je porastao na 7,1 dsto u odnosu na jučerašnjih 6,24. Iako raste broj zaraženih, on je već 10.dan zaredom ispod 10 odsto. Rusija je testirala do sada više od 3,5 miliona građana. SAD su u svetu testirale najviše ljudi - oko šest miliona. Međutim, kako navodi