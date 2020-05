Kim Džong Un je živ i zdrav? Viđen prvi put u javnosti posle 20 dana

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Lider Severne Koreje, za koga se prethodnih dana spekulisalo da je preminuo posle operacije srca, navodno je viđen danas u javnosti, prenose svetski mediji. Kako javlja novinska agencija Jonhan, Kim se pojavio prvi put u javnosti posle 20 dana da bi prisustovao otvaranju fabrike đubriva Sančeon. JUST IN: North Korea's leader Kim Jong Un makes first public appearance in weeks, according to South Korean media.— The Spectator Index (@spectatorindex) May 1, 2020 Da