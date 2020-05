Kim započeo rat? Razmena vatre između severne i Južne Koreje: Leteli hici u demilitarizovanoj zoni!

Kurir pre 11 sati

Severnokorejska vojska je danas ispalila više hitaca u pravcu Južne Koreje u demilitarizovanoj zoni koja deli poluostrvo, što je podstaklo odgovor južnokorejske vojske, saopštio je Seul.

Južnokorejski vojni punkt pogođen je sa nekoliko hitaca, ali izveštaja o žrtvama nema. Južnokorejski vojnici su zatim otvorili vatru i ispalili pucnje upozorenja u pravcu Severa. North and #SouthKorea exchange gunfire at border https://t.co/Uq7CqT8MNo #NorthKorea — Andrej Matisak (@matisaksk) May 3, 2020 U saopštenju se dodaje da na južnokorejskoj strani nema povređenih ni štete, prenosi Jonhap. Kako se navodi, meci ispaljeni sa Severa pogodili su punkt u