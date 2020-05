U Nemačkoj se ponovo igra tenis: Određena posebna pravila za naredne turnire (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata

Egzibicioni teniski turnir u nemačkom gradu , koji je počeo u petak, prvo je takmičenje teniskih profesionalaca od početka marta, kad je teniska sezona prekinuta na svim nivoima zbog pandemije virusa kovid-19.

Na mečevima nema sakupljača lopti, a na terenu se nalaze samo igrači i sudija u stolici. Među profesionalcima koji su se prijavili, dvojica najbolje rangiranih su Janik Hanfman i Dastin Braun. U njihovom dvoboju, odigranom u subotu, pobedio je Hanfman, 143. na ATP listi, sa 4-3 (7-4), 4-0. Setovi su skraćeni na četiri osvojena gema, s „taj-brejkom", ako je rezultat u setu 3-3. Nagradni fond turnira je 25.000 američkih dolara.