Mark Lanegan u memoarima: Osećam krivicu zbog Kurtove smrti

Nova pre 18 minuta | Autor:Matija Jovandić

Da nije bilo Entonija Bordejna, Mark Lanegan možda i ne bi napisao knjigu “Sing Backwards and Weep” (“Pevaj unazad i lij suze”).

A da Lanegan nije takav kakav jeste, njegova knjiga bila bi tek jedna od mnogih rok autobiografija, a ne sirova i istovremeno bolno iskrena ispovest ispisana u formi memoara koji ne štede nikoga, a ponajmanje autora. “Pišući ovu knjigu nisam doživeo katarzu”, saopštio je Mark Lanegan kada je predavao čitaocima tek odštampanu “Sing Backwards and Weep”. To je jedna od onih knjiga kakvu čovek mora da napiše, a on zamalo da je ne dovrši. Mnogo puta pomišljao je da