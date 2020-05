Predsednik Srbije otkrio: "u četvrtak Srbija bez vanrednog stanja i policijskog časa"

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Dr Kon je imao dva uslova. Jedan je da sedam dana imamo ispod 5 odsto, i sve manje ljudi na respiratorima -rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić

- Dr Kon je imao dva uslova. Jedan je da sedam dana imamo ispod 5 odsto, i sve manje ljudi na respiratorima -rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Hit tvit". - Mi imamo jedno i drugo. Ljudima je ovo vanredno stanje teško palo. To je bio jedini način da sačuvamo roditelje. Neretko i one mlađe od mene. Zato je sada bitno da što pre krenemo sa normalnim životom. To će biti sledeće nedelje. Sutra ću doneti predlog Vladi. Na Đurđevdan će Skupština