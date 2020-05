Kosovo : Danas četiri zaražene osobe i 22 pacijenata ozdravilo

Danas pre 18 minuta | Piše: Beta

Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova (NIJZ) je saopštio da su danas testirana 254 uzoraka kontakata zaraženih od kojih su 4 osobe zaražene, čime je broj zaraženih povećan na 855.

Zaražene osobe su iz opština Mitrovica 2 slučaja i po jedan iz opština Orahovac i Prizren. „Izlečeno je 22 pacijenta, na osnovu preporuka VHO gde su dva uzorka negativna u razmaku od najmanje jednog dana. Ukupan broj oporavljenih do danas je ukupno 403“, kaže se u saopštenju NIJZ. Na Kosovu je do danas preminulo 26 osoba zaraženih korona virusom. Prema podacima od 08. februara do 04. maja 2020. godine na virus SARS-CoV-2 testirano je ukupno 8.541 sumnjivih uzoraka