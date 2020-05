Džudi Denč pomera granice lepote na novoj naslovnici “Voga”

Nova pre 1 sat | Autor:Ana Kalaba

Glumica Džudi Denč (85) je najstarija žena koja se našla na naslovnici modnog magazina "Vog" u istoriji dugoj 104 godine.

Denč je za junsko izdanje “Voga” (Vogue) pozirala u svilenom Dolce & Gabbana ogrtaču cvetnog dezena, promovišući prvenstveno mudrost, stav, iskustvo, prirodnu lepotu kao najstarija žena s naslovnice u istoriji tog časopisa. “Penzija?! Ne, ne, ne! Ne izgovarajte tu reč, ne u mojoj kući!”, našalila se legendarna glumica. Introducing the June 2020 issue of #BritishVogue where Dame Judi Dench, at 85, makes history as the oldest person ever to star on the cover of