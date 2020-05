Kisić: Do juna bez bioskopa i pozorišta

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

Krizni štab je dao preporuke Vladi Srbije da pojedine zabrane ostanu na snazi i posle ukidanja vanrednog stanja, a među njima su da bioskopi i pozorišta ostanu zatvorena do 31. maja i da se sportski događaji sa publikom do tada ne održavaju, izjavia je zamenica direktora Instituta “Batut” Darija Kisić Tepavčević. Ona je najavila da do 31. maja neće biti klasičnog oblika nastave u školama i visokoškolskim ustanovama, ali da će od 1. juna vrata fakulteta biti