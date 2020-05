Đilas na sastanku PES uoči Samita EU-Balkan: Nema uslova za fer izbore, u Srbiji diktatura

Beta pre 1 sat

Istakavši da u Srbiji ne postoje uslovi za održavanje fer i poštenih izbora, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas obratio se danas učesnicima sastanka koji su organizovale Partija evropskih socijalista (PES) i njena grupa u Evropskom parlamentu "Socijalisti i demokrate", uoči video-konferencijskog samita EU-Zapadni Balkan, započetog popodne.

Poručio im je da narod u Srbiji nije zaboravio na evropski put i evropske vrednosti, uprkos tome što "režim svojim postupcima pokazuje drugačije", saopštila je SSP.

"Poslednjih osam godina, stanovnici Srbije žive u diktaturi. Zbog toga je srpska opozicija odlučila da bojkotuje predstojeće izbore. Pročitao sam izjavu gospodina Borela da bojkot nije rešenje. Naravno da nije rešenje. Rešenje je da se omogući svim građanima da pokažu svoju slobodnu volju. S obzirom da ne postoji mogućnost izražavanja mišljenja i slobodne volje, to znači da nema ni izbora", rekao je Đilas.

Prema njegovim rečima, "ne postoje izbori u zemlji u kojoj su, prema izveštavanju nezavisnih medija, visoko pozicionirani državni zvaničnici povezani sa narko kartelom, u kojoj se tokom vanustavnog vanrednog stanja zakazuju izbori za drugu polovinu juna, u kojoj smo bili zarobljeni u kućama duže od 80 sati, penzioneri zarobljeni 35 dana bez prava da napuste svoje domove".

U zemlji, kako je naveo, u kojoj predsednik i drugi državni zvaničnici optužuju opoziciju kao i njega lično "da za više od 300.000 penzionera želimo smrt, ali i optužbe da smo krivi za smrt 40 ljudi".

"Ne postoje izbori u zemlji u kojoj se na pobunu građana udaranjem u šerpe u 20.05 odgovori organizovanjem huligana da puštaju sa krovova koncertnim razglasom pogrdne pesme, u vreme policijskog časa. I to na 30 metara od mesta stanovanja moje dece od 7 i 9 godina, tako da ih traumiraju i plaše", naveo je Đilas.

Govoreći o medijima, on je rekao da u Srbiji "opozicija dobije 20 sekundi na pet TV stanica sa nacionalnom frekvencijom u periodu od 15 dana dok samo Aleksandar Vučić dobije 13.919, na ovim TV stanicama imamo hiljade i hiljade minuta, ne sekundi, u kojima izgovaraju laži o nama".

"I to je blaža slika Srbije. I sve to piše u godišnjem izveštaju o Srbiji. Ukoliko želite, možete da pomognete da se vrati sloboda u našoj zemlji na isti način koji ste to učinili u Severnoj Makedoniji. Ako ne, onda ćemo morati sami. Ali makar, molim vas, prestanite da pružate podršku diktatoru". poručio je Đilas.

"Kada uspemo da dobijemo slobodu nazad", rekao je Đilas, "ostavićemo prošlost iza nas i gledaćemo samo napred", jer "ne postoji svetla budućnost bez pomirenja srpskog naroda sa narodima Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske".

"Gospodin Rama i Kurti ne dele istu verziju rešavanja kosovskog problema kao ja, ali sam siguran da u budućnosti možemo naći rešenja za sve probleme koje albanski i srpski narod imaju danas. Danas, Univerzitete u Prištini, Beogradu, ali i Sarajevu, Banjaluci i Zagrebu pohađaju momci i devojke koji se nisu još ni rodlili kad je rat na ovim prostorima završen", naveo je Đilas.

"Hajde", nagalsio je, "da uradimo sve sto možemo da im pomognemo, da pomognemo budućim generacijama da porastu i ne veruju u mržnju kojoj smo mi izloženi".

"Većina nas je protiv ratova i naše ruke nemaju nijednu kap krvi albanske, srpske, hrvatske ili bosanske. Sad je trenutak da svi narodi shvate da je Drugi svetski rat bio pre više od 75 godina, a ratovi u regionu su završeni pre 25 godina", rekao je Đilas.

Đilas je još jednom pozvao sve da zajedničkim snagama krenu napred i da pokažu da EU računa na Srbiju.

"Sada je velika šansa za nas koji verujemo u socijaldemokratsku ideologiju, da je predstavimo građanima i dobijemo njihovu podršku da idemo napred u izgradnji i poštovanju svih vrednosti na kojima EU počiva. Molim vas pokažite svaki dan da EU nije zaboravila na Zapadni Balkan i da je mesto za naše ljude u evropskoj porodici naroda"", pozvao je Đilas.

On je zahvalio EU za ogromnu pomoć Srbiji u, kako je rekao: ovim teškim vremena za sve, iako je "režim u Srbiji uradio sve da istakne da nas je Evropa zaboravila i da je jedina prava pomoć došla iz Kine".

"Avion sa medicinskom opremom iz Kine je lično dočekan od strane Aleksandra Vučića. Tom prilikom poljubio je kinesku zastavu i izjavio, citiram 'da evropska solidranost više ne postoji, to je samo bajka na papiru'. Mi koji se poslednjih 30 godina borimo da Srbija dobije EU članstvo, znamo da ovo nije nikako tačno. Takođe znamo da EU za nas jeste i mora biti i ostati najvažniji partner", rekao je Đilas na sastanku PES pred evro-balkanski samit.

