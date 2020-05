Mali: Sutra isplata minimalca o trošku države za više od milion radnika u Srbiji

Beta pre 1 sat

Isplata minimalaca o trošku države za 1,055 miliona radnika u 232.000 preduzeća u Srbiji koja su tražila tu pomoć počeće sutra, najavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

"Za tu isplatu u budžetu je obezbeđeno 32 milijarde dinara, a uslediće u naredna dva meseca još dve isplate minimalne zarade", rekao je Mali na konferenciji za novinare.

Naveo je da su firme, čijim radnicima će biti isplaćene minimalne zarade od oko 30.000 dinara, tražile i odlaganje uplate poreza i doprinosa, usled krize u poslovanju u vreme epidemije korona virusa, u vrednosti 29,5 milijardi dinara, kao i poreza na dobit od 3,3 milijarde dinara.

"Ovo je važan dan jer je Srbija zbog toga što ima dobvre finansije u stanju da ispuni dato obaćenje i uplati obećanu pomoć firmama", istakao je Mali.

Pravo na pomoć države imaju preduzetnici, paušalci, poljoprivrednici, mikro, mala i srednja preduzeća, a uslov je da nisu smanjila broj zaposlenih za više od 10 odsto.

Vlada Srbije je donela program eknonomskih mere za ublažavenje posledica pandemije korona virusa vredan 5,1 milijarde evra, što je oko 11 odsto BDP-a.

Pored minimalnih zarada i odlaganja plaćanja poreza i doprinosa, ministar je ukazao i na pomoć u vidu jeftinih kredita Fonda za razvoj koje je do danas već dobilo 176 kompanija. To su krediti na tri godine sa kamatnom stopom od jedan odsto mesečno i grejs periodom od devet do 12 meseci, naveo je ministar.

Već je oko 3.000 privrednika podnelo zahteve za te kredite i ministar je pozvao i ostale da se prijave za te zajmove namenjene za održanje likvidnosti i obrtna sredstva.

Dodao je da je u toku realizacija i garantna šema, od dve milijarde evra, s poslovnim bankama, za šta se oko 80 odsto firmi, klijenata banaka, već javilo.

Mali je istakao da uspeh mera koje je država preduzela pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje: "7.317 ljudi od početka vanrednog stanja prijavilo se za novčanu pomoć, što znači da je toliko ljudi ostalo bez posla. To jeste veliki broj, ali nije kao u drugim zemljama u Evrope i sveta gde se ti brojevi mere milionima".

Podsetio je da su isplaćene za 10 odsto veće martovske plate za sve zdravstvene radnike, navodeći da je to trajno, a ne privremeno povećanje, što će kroz Zakon o budžetskom sistemu potvrditi narednih dana Skupština Srbije.

"Plata medicinske sestre na Infektivnoj klinici sa ovim povećanjem je 54.166 dinara, što je uvećanje od 76 odsto u odnosu na mart 2011. godine kada zarada bila 30.700 dinara", ilustrovao je Mali.

Lekari na Infektiovnoj klinici nakon povećanja imaće plate od 105.896 dinara, a imali su 64.000 dinara u martu 2011.

Potvrdio je i da će, pošto je celokuupan iznos penzije za april već uplaćen vojnim i poljoprivrednim penzionerima i onima iz samostalnih delatnosti, 9. i 10. maja biti uplaćene penzije i ostalim penzionerima, u punom iznosu.

Govoreći o pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od po 100 evra, naveo je da će svi koji to žele moći da se prijave od 15. maja, a istog dana će krenuti i isplata tog iznosa na račune svih penzionera i onih koji dobijaju novčanu socijalnu pomoć.

Prijavljivanje za tu pomoć trajaće do 5. juna na portalu Trezora ili preko kolcentra.

"Ovo radimo kako bi se ekonomija oporavila što pre i počela da raste po stopama kojim je rasla pre krize", kazao je Mali.

Naveo je da je stopa rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu godine bila pet odsto, dok je u evrozoni BDP u proseku opao 3,3 odsto.

Ministar je negirao tvrdnje pojedinih medija da je različita metodologija kojom se obračunava stopa rasta BDP-a u Srbiji i EU ili u Nemačkoj.

"To nije istina. Apsolutno je ista metodologija i u Srbiji i u Nemačkoj i u evrozoni. To je metodologija Eurostata", kazao je Mali i ocenio da "neki namerno pokušavaju da unesu zabunu", te im je poručio: "Memojte da lupetate, da lažete i obmanjujete narod!".

"Neću da se izvinjavam što je Srbija najbolja u Evropi", kazao je ministar finansija, navodeći da će svaki dan da "brani BDP Srbije i rezultate Vlade".

Dodao je da je ista situacija i ukoliko se gledaju "anualizovane stope rasta" prema kojima Srbija ima rast od 1,2 odsto, EU pad od 14 odsto, a SAD pad od 4,4 odsto.

"Naviknite se na to da je Srbija najbolja u Evropi!", rekao je Mali.

Po njeivim rečima, zato je važno što se krenulo sa "postepenim, ali brzim i pravovremenim otvaranjem ekonomije" popuštanjem mera uvedenih tokom epidemije.

Naveo je da se, po poslednjim podacima Privredne komore Srbije, u poslednje dve nedelje 52.900 radnika vratilo na posao u 512 kompanija.

"Siguran sam da će rast ekonomije biti bolji od svih predviđanja MMF i Evropske komisije, iako smo i po tim predviđanjima najbolji", zaključio je Mali.

(Beta, 05.06.2020)