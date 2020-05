Majka Harisa brkića kroz suze: Volela bih da me pozove njegov ubica, da mu poručim ovo!

Blic sport pre 1 sat | Jelena Medić

U potresnoj ispovesti u drugoj epizodi serijala „Majke šampioni” na televiziji Arena sport, Radmila Brkić, majka pokojnog košarkaša Harisa, govorila je o tragičnoj sudbini svog jedinca.

Vest, koja joj je život obojila u crno, čula je na TV-u. - Moj suprug je prebacio kanal. On se oduzeo. Ja znam da sam klonula, da sam samo sela na parket. To je bio... To je bio... Ne mogu da opišem to. Ne mogu da verujem. Ne mogu da povežem ni sam čim. Ni sa kakvim... Ne znam. Ne mogu da ga povežem sa tim da bi on mogao da bude povređen, a ne ubijen - rekla je . A kako živeti bez sina jedinca? Kako nastaviti život? Majka osim suza nema tačan odgovor. Već 20