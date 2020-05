(Uživo) javni prevoz od danas za sve građane: Povratak u normalu: Prodavnice se vraćaju u stari ritam rada, tržni centri ponovo rade

Blic pre 26 minuta | M. R. M.

U Srbiji umrle još tri osobe u poslednja 24 sata, ukupno je 206 žrtava korona virusa.

Zaraženo još 57 osoba, tako da je ukupan broj pozitivnih do sada 9.848 Iako sve veći broj zemalja donosi odluke ili najavljuje ublažavanje restriktivnih mera, broj zaraženih virusom Kovid-19 u svetu približava se četvrtom milionu. Šta znamo do sada: Kako biste uvek imali najtačnije, najbrže i proverene informacije, sve o korona virusu čitajte u "Blicovom" blogu uživo. 13.00 - Dodik:Očekujem da do 20. maja bude ukinuto vanredno stanje Predsednik SNSD Milorad Dodik