Doniraj i osvoji tri dana s Novakom na US Openu

Nova pre 1 sat | Autor:Petar Milovanović

Novak Đoković, najbolji srpski i svetski teniser, pozvao je na učešće u "All in one" čelendžu - humanitarnoj akciji.

Srećni dobitnik putovaće s Noletom na US Open. Najbolji teniser sveta pridružio se “All in one” čelendžu. Svako ko bude donirao bar 10 dolara u humanitarne svrhe, imaće priliku da mu se možda posreći da putuje s prvim teniserom na ATP rang-listi na US Open. Srećni dobitnik imaće priliku uživo da gleda Đokovićev meč, da sedi s njegovim timom u boksu, druži se s Novakom posle meča. Upravo prvi reket sveta obezbeđuje dobitniku tri dana u Njujorku, dobiće i potpisan