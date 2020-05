Tri dana sa Novakom u Njujorku: Donirajte deset dolara i provedite vreme sa Đokovićem

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pozvao je fanove da mu se priključe u izazovu i na taj način osvoje neviđenu nagradu i provedu tri dana sa srpskim teniserom u Njujorku

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pozvao je fanove da mu se priključe u izazovu i na taj način osvoje neviđenu nagradu i provedu tri dana sa srpskim teniserom u Njujorku. Naime, donacijama od deset dolara pa naviše na sajtu "All in one challenge" izazova konkurišete da provedete nezaboravno VIP vreme sa Novakom Đokovićem. Jedan srećni dobitnik i njegov gost koga odluči da povede sa sobom leteće sa Noletom u Ameriku na US open. Osim toga imaće priliku da sede u