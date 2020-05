Vreme danas: Letnja temperatura, do 31 stepen

Sputnik pre 23 minuta

Vremenska prognoza za ponedeljak, 11. maj.

U Srbiji veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Vreme u Srbiji U prepodnevnim satima pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen, prognoza je Republičkog hidometeorološkog zavoda (RHMZ). Vreme u Beogradu I u Beogradu veoma toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar.