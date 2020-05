Kisić Tepavčević otkrila da im Nestorović često stvara glavobolje: "On bi bio odličan ministar za optimizam"

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Doktorka Darija Kisić Tepavčević je rekla u emisiji "Hit tvit" da je profesor Branislav Nestorović vrstan stručnjak u svojoj oblasti ali ističe da nije epidemiolog i dodaje da joj je više puta zadavao glavobolju svojim izjavama. "Nikada struka nije stajala iza izjave da se radi o najsmešnijem virusu. Ja sam i pre toga i posle toga pričala epidemiološkim rečnikom, ali to se nije toliko čulo u javnosti kao ono što on govori. On bi bio odličan ministar za optimizam",