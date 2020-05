Šarčević: Velika matura od 4. do 6. juna

Nova pre 8 sati | Autor:Beta

Ministar prosvete i nauke Mladen Šarčević izjavio je da prema preporuci Kriznog štaba Vlade Srbije od 1. juna ministarstvo ima nadležnost u pravljenju rasporeda.

Od 1. juna kreću aktivnosti u srednjim školama od popravljanja i zaključivanja ocena do velike mature, koja će trajati tri dana, od 4. do 6. juna. On je najavio da se nastava završava, a krajem maja se nastavlja sa redovnim aktivnostima uz poštovanje mera zaštite, dezinfekcije škola i prisustva malog broja učenika u istom prostoru i u isto vreme. “U školu 1. 2. i 3. juna dolaze samo maturanti, i to su dani za zaključivanje ocena”, kaže ministar za “Blic”. Ali, piše