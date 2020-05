Vuk Kostić u ulici koja nosi ime njegovog pokonog oca

Nova pre 40 minuta | Autor:Ivana Bradanji

Glumac Vuk Kostić posetio je ulicu koja nosi ime njegovog oca, poznatog jugoslovenskog glumca Mihajla Kostića Pljake.

Mihajlo Kostić Pljaka je 18 godina posle smrti dobio dve ulice u Beogradu, jedna u Zemunu koja nosi naziv “Pljakina ulica” i druga na Zvezdari “Ulica Mihajla Pljake Kostić”. Vuk je danas posetio ulicu na Zvezdari, a fotogorafiju postavljenje table sa nazivom ulice postavio je na svom Instagramu, a uz to je kratko napisao: “Etoo…” Eto… A post shared by vuk kostic (@vukkosticbadza) on May 11, 2020 at 12:38pm PDT Podsetimo, glumac Mihajlo Kostić Pljaka igrao je u