Novi presek: Pozitivno 52, na respiratorima 22!

Večernje novosti pre 1 sat | NovostiOnline

U Republici Srbiji je do 15 časova 13. maja 2020. godine registrovano ukupno 10.295 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.229 osoba od kojih su 52 pozitivne. Nažalost, preminula su dva pacijenta, a na respiratorima je 22. Hospitalizovano je ukupno 992 pacijenta. Do sada je u Srbiji testirano 156.603 pacijenata, a preminulo do sada 222.