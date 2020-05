Dveri: Strah vlasti od Obradovića

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Pokret Dveri saopštio je danas da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranio rođenom bratu Boška Obradovića da ga poseti i sretne se sa njim na stepenicama parlamenta, gde štrajkuje glađu.

To pravo imaju i najteži zločinci. Strah vlasti od Boška Obradovića je ogroman. To je zato što je Obradović postao sama zatočena Srbija koja gladuje, navodi se u saopštenju. Pokret Dveri podseća da Obradović traži prekid izbornog procesa započetog u vreme pandemije, koji se sada po svaku cenu nastavlja po drugim zakonima i traži dijalog vlasti i opozicije kako bi se prevladala politička kriza, koja može u uslovima zarobljenih medija i narasle diktature da dovode do