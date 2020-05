Vučić: Svi sa entuzijazmom u ekonomski oporavak i bićemo najbolji u Evropi

N1 Info pre 2 sata | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pred celim društvom veliki i težak zadatak – da svi zajedno sa mnogo entuzijazma i energije uđemo u ekonomski oporavak zemlje.

Izvor: N1 "Ako to uradimo, bićemo najbolji u Evropi. Ali to apsolutno zavisi od nas", istakao je Vučić tokom obilaska novootvorenog površinskog kopa "Radljevo – sever" Rudarskog basena Kolubara. On je rekao da država javnim investicijama može da spase ne samo ekonomiju, nego i da pomogne privatnom sektoru da izađe iz krize. Vučić je ukazao da je sutra za Srbiju važan dan – jer stiže PDV pa će se videti kako idu prihodi države u maju, ali da se do sada potvrdilo sve