Mali: Za 100 evra se prijavilo tri miliona građana

Danas pre 6 sati | Piše: Danas Online

Za novčanu pomoć od 100 evra prijavilo se tri miliona građana Srbije, istakao je na svom Instagram profilu, ministar finansija, Siniša Mali.

– Stigli smo do tri miliona prijavljenih građana za novčanu pomoć od 100 evra, i to isključivo putem elektronskih prijava. Ovo je presek prijavljenih građna u 21.30 časova, dakle za manje od 38 sati rada portala Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs. Od sutra ujutru počinje da radi i kontakt – centar gde ćete imati priliku da se prijavite telefonskim putem, napisao je Mali na Instagramu.